Golfprofi Matthias Schwab ist am Donnerstag mit einer 70er-Runde von eins unter Par in das Katar Masters der Europa-Tour in Doha gestartet. Der Steirer lag damit an der geteilten 41. Stelle. Die alleinige Spitzenposition sicherte sich der Däne Nicolai Höjgaard mit sieben unter Par.

(APA)

Artikelbild: Getty