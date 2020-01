Start am Golf: Wiesberger, Schwab beginnen Saison in Abu Dhabi

Beim ersten der acht Turniere der hochdotierten Rolex-Serie starten die österreichischen Golfprofis Bernd Wiesberger und Matthias Schwab am Donnerstag in das Jahr 2020. Im Abu Dhabi Championship gibt sich auch der Weltranglisten-Erste Brooks Koepka die Ehre.

Die vergangene Saison war für Wiesberger und Schwab jeweils die bisher erfolgreichste. Der Burgenländer spielte drei Siege ein und war dank weiterer Spitzenplätze schließlich Dritter der Europa-Tour-Gesamtwertung. In der Weltrangliste verbesserte er sich im Jahr nach seiner Handgelenksoperation von der 185. an die 22. Stelle. Schwab war in seinem zweiten vollen Profijahr 17. der Europa-Tour und schob sich in der Weltrangliste von Position 228 auf 79.

Im Vorjahr hatte Wiesberger in Schottland und Italien zwei Rolex-Bewerbe gewonnen. “Was ich erreicht habe, lässt mich positiv auf die kommende Saison blicken”, erklärte der 34-Jährige bei seinem Rückblick auf 2019. Für das neue Jahr hat er sich eine Steigerung der Konstanz zum Ziel gesetzt. “Die war über das gesamte Jahr gesehen nicht so, wie ich sie gerne hätte. Die guten Wochen sind sehr gut, ich will versuchen, mehr davon zu haben.”

Der Steirer Schwab hatte im Vorjahr sehr gute Wochen, wie zehn Top-Ten-Ränge beweisen. Zweimal war er Zweiter, heuer soll es für den 25-Jährigen auch mit dem Premierensieg klappen. “Ich muss da einfach noch aggressiver spielen und voll drauflos gehen”, resümierte Schwab die entscheidenden Turnierphasen 2019. In der Türkei hatte er im November den Start-Ziel-Sieg in einem Rolex-Bewerb im Stechen verpasst.

Als Auftakt im Jahr 2020 haben beide ÖGV-Profis gleich einen großen Bewerb gewählt, die Konkurrenz ist groß. In Abu Dhabi schlagen auf dem Par-72-Kurs neben dem vierfachen Major-Sieger Koepka auch Titelverteidiger und British-Open-Champion Shane Lowry (IRL) und der zweifache Sieger Tommy Fleetwood (ENG/2017, 2018) ab. Dieses Trio bildet an den ersten zwei Tagen den Top-Flight.

Wiesberger startet zehn Minuten früher (04.30 Uhr MEZ) mit dem Weltranglisten-Siebenten Patrick Cantlay (USA) und dem spanischen Star Sergio Garcia. Schwab beginnt die 15. Auflage im Abu Dhabi Golf Club um 09.35 Uhr MEZ gemeinsam mit Ex-Masters-Gewinner Charl Schwartzel (RSA) und dem erst 15-jährigen Joshua Hill. Der Engländer hat als bisher jüngster Spieler einen Weltranglisten-Bewerb gewonnen. Auf einer Trainingsrunde am Montag übertraf er sogar Koepka, der sein Comeback nach einer dreimonatigen Verletzungspause gibt.

Die Stars picken sich die größten Turniere aus dem Kalender und die gehen mit wenigen Ausnahmen in Nordamerika in Szene. So liegt das Preisgeld der Rolex-Turniere mit je sieben Millionen Dollar unter dem Durchschnitt der US-PGA-Tour. Wiesberger hat als aktuelle Nummer 23 – er ist einer von zehn Top-30-Spielern in dem Golf-Emirat – viele Möglichkeiten bei der Turnier-Auswahl. Der Burgenländer hält der Europa-Tour die Treue, spielt aber auch in Übersee, etwa das Players Championship (12,5 Mio. Dollar) ab 12. März in Ponte Vedra Beach.

(APA)

Beitragsbild: GEPA