Wiesberger spielt zum Abschluss in Mexiko wieder 68er-Runde

Der US-Amerikaner Patrick Reed hat am Sonntag das mit 10,5 Millionen Dollar dotierte GGC-Golfturnier in Mexiko-Stadt mit 266 Schlägen vor seinem Landsmann Bryson DeChambeau (267) sowie den Ex-aequo-Dritten Jon Rahm (ESP) und Erik van Rooyen (RSA/je 269) gewonnen. Bernd Wiesberger landete auf Platz 37 (282), Matthias Schwab auf 42 (283).

Wiesberger spielte an den letzten beiden Tagen jeweils eine 68er-Runde, nur die dritte Runde hatte er mit 76 verpatzt und somit ein weit besseres Ergebnis vergeben. “Es war ein solides Wochenende für uns hier in Mexico City. Viel Positives, das wir in die kommenden Wochen mitnehmen können”, schrieb der Burgenländer auf Facebook.

Schwab war mit seiner Leistung nicht zufrieden. “Leider habe ich an allen Tagen nicht das Golf gespielt, das ich erwartet habe. Chipping und Putting muss ich weiter verbessern”, erklärte der Steirer.