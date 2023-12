Golfstar Rahm vor Wechsel zu umstrittener LIV-Serie

Im Golf bahnt sich offenbar der nächste spektakuläre Wechsel an. Wie zahlreiche Medien am Donnerstag unter Bezug auf nicht genannte Quellen berichteten, soll der Weltranglisten-Dritte Jon Rahm die PGA Tour verlassen und sich der von Saudi-Arabien finanzierten LIV-Tour anschließen.

Einem ESPN-Bericht zufolge soll der 29-jährige Spanier einem auf mehr als drei Jahre ausgelegten Deal für mehr als 300 Millionen US-Dollar zugestimmt haben.

Darin enthalten sein sollen Besitzanteile an einem neuen Golf-Team der LIV-Serie, für das noch weitere Profis verpflichtet werden. Ryder-Cup-Sieger Rahm, der in diesem Jahr das Masters und 2021 die US Open und damit zwei der wichtigsten Golf-Turniere gewonnen hatte, wäre der nächste Top-Spieler, der sich der umstrittenen LIV-Serie anschließt.

Zuvor waren unter anderem der fünfmalige Majors-Sieger Brooks Koepka, US-Open- und Masters-Sieger Dustin Johnson und Bryson DeChambeau (alle USA) zur LIV gewechselt. Der Österreicher Bernd Wiesberger ging zuletzt den entgegengesetzten Weg. Er wechselte von der LIV-Serie zur europäischen DP World Tour zurück.

(APA)/Bild: Imago