Gollowitzer als Austria-Präsident wiedergewählt

Kurt Gollowitzer ist von den ordentlichen Mitgliedern der Wiener Austria als Präsident wiedergewählt worden. Das gab der Verein am Donnerstagabend bekannt.

Die Wahl fiel mit 92,6 Prozent deutlich aus. Gollowitzer bekleidet das Amt seit Mai 2023 und startet nun in seine zweite Amtsperiode. Diese geht über vier Jahre, also bis 2029.

„Ich möchte mich bei unseren Ordentlichen Mitgliedern für das große Vertrauen bedanken. Eines kann ich versprechen: Ich werde mit der gleichen Liebe zum Verein und mit der gleichen Energie wie in den letzten beiden Jahren vorangehen und versuchen, die Austria dort hinzubringen, wo sie hingehört“, wird der Austria Präsident in einer Vereinsaussendung zitiert. „Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir jetzt in allen Bereichen des Klubs sehr gut aufgestellt sind, um eine erfolgreiche Zukunft zu gestalten.“

Gollowitzer unterstützt neue Sportdirektion

Weiters sagt der 53-Jährige: „Im Akademie- und Nachwuchsbereich wird seit vielen Jahren hervorragende Arbeit geleistet. Daher unterstütze ich die neue sportliche Ausrichtung mit voller Überzeugung – insbesondere den Fokus auf die Entwicklung unserer Eigengewächse. Besonders freut es mich, dass wir in den vergangenen, oft herausfordernden Jahren auf den starken Rückhalt unserer Fans zählen konnten. Mit über 9.000 Mitgliedern verzeichnen wir einen historischen Höchststand. Der Austausch mit unseren Fans und Mitgliedern bleibt für mich ein persönliches Anliegen – sie sind das Herz der Austria.“

(FK Austria Wien) / Bild: GEPA