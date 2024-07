Grabher bei Olympia-Generalprobe im Viertelfinale

Die Vorarlbergerin Julia Grabher hat beim mit 25.000 Dollar dotierten ITF-Turnier in Turin das Viertelfinale erreicht.

Die 28-Jährige setzte sich am Donnerstag bei ihrem letzten Turnier vor den Olympischen Spielen in der zweiten Runde gegen die Italienerin Sofia Rocchetti (WTA-399.) mit 6:4,7:5 durch. In der Runde der letzten Acht trifft Grabher auf die topgesetzte Argentinierin Solana Sierra (WTA-167.).

Grabher ist durch die Folgen ihrer im August 2023 erlittenen Handgelenksverletzung in der WTA-Rangliste auf Platz 317 zurückgefallen und bei Olympia über ihr „Protected Ranking“ dabei. Ebenso das Viertelfinale erreichte Tamira Paszek beim ITF-Turnier in Nottingham. Die 33-Jährige bezwang die Schwedin Jacqueline Cabaj Awad glatt mit 6:2,6:0. Nun wartet auf Paszek ein Duell mit der Britin Sara Beth Grey.

(APA)/Bild: GEPA