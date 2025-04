Grabher holt ITF-Titel in Koper

Julia Grabher hat am Ostersonntag ihren zweiten Turniersieg auf ITF-Level in Folge perfekt gemacht.

Die 28-jährige Vorarlbergerin besiegte beim mit 60.000 Dollar dotierten W75-Turnier im slowenischen Koper die Georgierin Ekaterina Gorgodse in nur 66 Minuten mit 6:2,6:2. Vor einer Woche hatte sie in Santa Margherita di Pula (ITA) gewonnen. Grabher verbessert sich damit in der Weltrangliste auf eine Position rund um 238 und um über 50 Plätze.

Grabher hat sich wie ihre Finalgegnerin durch die Qualifikation spielen müssen und holte den Titel mit sieben Siegen en suite. Insgesamt hält sie nun bei zwölf Siegen hintereinander.

(APA) / Artikelbild: Imago