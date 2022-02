via

via Sky Sport Austria

Julia Grabher hat am Sonntag ihren ersten Saisontitel auf der ITF-World-Tour geholt.

Österreichs Tennis-Nummer-Eins setzte sich im Finale des mit 25.000 Dollar dotierten Hartplatz-Turniers von Porto topgesetzt gegen die Polin Maja Chwalinska mit 6:3,6:7(2),7:5 durch. Für die in der Weltrangliste auf Platz 172 liegende Vorarlbergerin ist es der erste Triumph nach jenem im April 2021 bei einem mehr als doppelt so hoch dotierten Event in Bellinzona und der neunte insgesamt.

(APA)

Bild: GEPA