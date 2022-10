Grabher in Tampico schon in Runde eins out

via

Sky Sport Austria

Für Österreichs einzige Top-100-Spielerin ist beim WTA-Turnier in Tampico (Mexiko) gleich zum Auftakt das Aus gekommen. Julia Grabher musste sich der als Nummer 6 gesetzten Chinesin Zhu Lin mit 4:6,6:3,0:6 geschlagen geben. Damit hat sie auch das zweite Hartplatz-Match auf ihrer Übersee-Tournee verloren, denn vergangene Woche hatte die Weltranglisten-85. beim WTA-1000-Event in Guadaljara in der ersten Qualifikationsrunde den Kürzeren gezogen.

Grabher, die wegen dieser Tournee auf den Billie Jean King Cup Österreich gegen Lettland verzichtet, spielt nun noch in Chile, Argentinien und Uruguay kleinere WTA-125-Turniere, nun allerdings alle auf Sand.

APA

