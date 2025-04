Grabher kämpft um dritten ITF-Titel en suite

Der Erfolgslauf von Julia Grabher auf ITF-Level geht weiter: Die 28-jährige Vorarlbergerin feierte am Samstag beim W75-Sandturnier in Chiasso ihren bereits 16. Erfolg en suite. Der 6:3,6:0-Halbfinalerfolg über Kathinka von Deichmann (LIE-4) bedeutet ihre dritte Finalteilnahme innerhalb von drei Wochen. Sollte Grabher nach Santa Margherita di Pula und Koper auch in der Schweiz triumphieren, dann kehrt sie erstmals seit knapp einem Jahr wieder in die Top 200 zurück.

Im Finale am Sonntag (13.30 Uhr) trifft sie auf die Ukrainerin Katarina Zawatska. Von bisher drei Duellen hat Grabher zwei gewonnen. Österreichs ehemalige Nummer eins könnte sich mit dem Titel-Hattrick in etwa auf Position 188 einreihen.

Die ehemalige Nummer 54 der WTA-Damen, die von Günter Bresnik betreut wird, hatte sich kurz vor den US Open 2023 am rechten Handgelenk verletzt. Nach einer Operation hatte sie rund sieben Monate kein Match gespielt. Nun hat sie sich seit Jahresbeginn von Position 413 zumindest wieder auf Platz 204 verbessert. Besonders beeindruckend: In der aktuellen Siegesserie hat Grabher keinen Satz abgegeben.

