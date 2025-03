Grabher scheitert in Auftaktrunde von Indian Wells

Julia Grabher hat ihre Durststrecke in der ersten Runde des WTA-1000-Turniers in Indian Wells nicht beenden können.

Die Vorarlbergerin verlor am Freitag in Kalifornien gegen die 17-jährige Amerikanerin Iva Jovic nach gewonnenem ersten Satz noch mit 6:2,5:7,0:6. Grabher, die nach der Absage von Barbora Krejcikova in das Hauptfeld des Tennis-Millionenturniers gerutscht war, wartet damit weiter auf ihren ersten Sieg auf der Tour in diesem Jahr.

Jovic liegt als 157. im WTA-Ranking aktuell über 200 Plätze vor Grabher (388.), die nach einer langwierigen Handgelenksverletzung weiter den Anschluss sucht.

(APA) / Bild: Imago