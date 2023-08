Grabher steht im Finale von Gran Canaria

Österreichs beste Tennisspielerin Julia Grabher ist beim ITF W100 in Maspalomas auf Gran Canaria ins Finale eingezogen.

Die Vorarlbergerin drehte am Samstag das Halbfinale gegen die Slowenin Tamara Zidansek und steht nach einem 4:6,6:2,6:0 im Endspiel des Future-Turniers. Dort will die 27-Jährige, derzeit Nummer 63 der Welt, ihren Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen. Im Finale am Sonntag wartet die 20-jährige Spanierin Jessica Bouzas Maneiro (WTA-153.).

(APA) / Bild: GEPA