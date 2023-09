Grabher träumt vom Comeback nach OP in Melbourne

Ähnlich wie 2021 Dominic Thiem muss sich auch Österreichs Tennis-Nummer 1 der Frauen Julia Grabher mit einer Handgelenksverletzung herumschlagen. Die Vorarlbergerin hat sich bereits einer Operation unterzogen, bei optimalem Heilungsverlauf wäre ein Comeback bei den Australian Open im Jänner ihr Traum. „Natürlich träumt man davon, aber im Endeffekt will ich erst zurückkehren, wenn ich volles Vertrauen habe“, meinte sie im ORF-TV-Interview.

Das Missgeschick war der bis auf Platz 54 im WTA-Ranking gekletterten Grabher kurz vor den US Open passiert. „Ja, natürlich sehr bitter, dass die Saison schon im September für mich vorbei ist. Es ist zwei Tage vor den US Open in New York beim Training passiert. Ich habe eine Vorhand ein bisschen zu spät getroffen und wollte mit dem Handgelenk korrigieren – da ist es ist ziemlich schnell gegangen“, schilderte die diesjährige Rabat-Finalistin.

Die Verletzung sei zunächst schwer zu akzeptieren gewesen. „Ich war gut in Form und habe mich auf meine ersten US Open gefreut. Aber jetzt schaue ich nach vorne. Die OP ist gut verlaufen und ich schaue, dass ich so schnell wie möglich wieder fit bin.“

Sie trägt nun noch fünf Wochen eine Schiene an ihrer rechten Schlaghand. „Dann wird ein langsames Aufbautraining stattfinden“, meinte der Schützling von Günter Bresnik. Allerdings werde alles vom Heilungsprozess abhängen.

Der Blick zurück auf das Jahr gibt ihr aber auch Mut. „Ich habe dieses Jahr gesehen, dass ich voll dabei bin und auch bei großen Turnieren gut spielen kann. Das ist jetzt auch mein Ziel, dass ich so schnell wie möglich dort mitspielen kann.“

Für den Heim-Länderkampf im Billie Jean King Cup am 11./12. November wie zuletzt der Davis Cup wieder im Multiversum von Schwechat wird freilich ohne sie stattfinden. Grabher räumt Österreich gegen Mexiko dennoch gute Chancen ein. „Sehr schade, ich hätte dem Team sehr gerne geholfen. Aber die Karten stehen auch ohne mich gut, wir sind auf jeden Fall Favorit.“

(APA) / Bild: GEPA