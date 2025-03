Grabher unterliegt in 2. Miami-Runde Dänin Tauson

Die Vorarlbergerin Julia Grabher ist in der zweiten Runde des WTA1000-Tennisturniers von Miami an der Dänin Clara Tauson gescheitert. Der 28-Jährigen gelang beim 4:6,5:7 zwar kein Satzgewinn, Grabher verlangte ihrer als Nummer 20 gesetzten Kontrahentin aber alles ab. Gerade der zweite Satz war in 1:02 Stunden hart umkämpft, das einzige Break dort gelang schließlich Tauson im entscheidenden Game. Damit entschied sie auch das dritte Duell mit Grabher für sich.

„Ich war gut im Match, aber gegen so eine Topspielerin muss man die Chancen besser nützen. Das ist das Einzige, was ich mir vorwerfen kann. Darauf kann man aufbauen“, resümierte Grabher den Miami-Auftritt. Sie befindet sich nach ihrer schweren Handgelenksverletzung auf dem mühevollen Weg zurück. „Mein Level ist noch nicht ganz da, wo es war, als ich mich verletzt habe. Das protected ranking ist jetzt zu Ende, ich werde mich von unten hocharbeiten müssen“, sagte Grabher, die zunächst „ein, zwei“ Challenger einplant. Der Sandplatzklassiker in Paris Ende Mai sei zwar ein Ziel, aber: „Ich mache mir jetzt keinen Druck, dass ich das unbedingt erreichen muss.“

Eine Überraschung brachte indes der Männerbewerb von Miami. Jaume Munar schaltete den als Nummer sieben gesetzten Daniil Medwedew mit 6:2,6:3 in nur 1:18 Stunden aus.