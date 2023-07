Grabher will in Hamburg wieder triumphieren

Die Vorarlbergerin Julia Grabher nimmt nächste Woche bei den European Open in Hamburg als Nummer fünf gesetzt ihren nächsten Anlauf auf ihren ersten Sieg auf der WTA-Tennistour seit Ende Mai mit dem Auftakt-Erfolg bei den French Open.

Die 27-Jährige beginnt beim Sand-Event gegen eine Qualifikantin. Dass diese Sinja Kraus heißt, ist eine Option. Die Wienerin nahm am Samstag mit einem 6:2,6:3 gegen die Deutsche Julia Middendorf die erste Hürde. Melanie Klaffner schied aus.

Bei den Männern steigt Båstad-Viertelfinalist Filip Misolic in der Woche vor dem Heimturnier in Kitzbühel ab (dem heutigen) Samstagabend in die Umag-Qualifikation ein. Seine Landsleute Sebastian Ofner und Dominic Thiem sind für den Hauptbewerb genannt, die Auslosung war vorerst noch nicht vorgenommen.

(APA)/Bild: GEPA