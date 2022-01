Grandioser Wright feiert WM-Titel! Dreifach-Rekord reicht Smith nicht

via

via Sky Sport Austria

Ungläubig drückte Peter Wright seine Stirn gegen die Dartscheibe, dann schossen ihm die Tränen in die Augen: Der schottische Paradiesvogel krönte sich in einem hochklassigen und dramatischen Finale erneut zum Darts-Weltmeister.

Wright setzte sich vor 3000 feierwütigen Fans im Londoner Alexandra Palace mit 7:5 gegen den Engländer Michael Smith durch – und gewann nach 2020 seinen zweiten WM-Titel. Smith reichten gleich drei 180er-Rekorde nicht aus.

Der Engländer wirft 24 180er in einem Finale und übertrumpft damit den Rekord von Anderson (22 ). Damit hat er auch den Wright-Rekord (24) vom Halbfinale mit den meisten 180er in einem Spiel egalisiert. Zudem wirft Smith 83 180er in einem WM-Turnier. Damit baut er ebenfalls den Rekord von Anderson (72) aus.