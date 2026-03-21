Graz beendete Siegesserie von BSL-Leader Kapfenberg

Die Siegesserie der Kapfenberg Bulls in der Basketball-Superliga der Männer ist am Samstag nach elf Spielen zu Ende gegangen.

Der Tabellenführer kam im Steiermark-Duell beim UBSC Graz mit 80:105 unter die Räder. Überragender Akteur beim neuen Zweiten war US-Spielmacher Tevin Brewer mit 35 Punkten und elf Assists.

Die Oberwart Gunners sind nach einem 75:87 zu Hause gegen Klosterneuburg nur noch Dritter. Der Meister kassierte die sechste Niederlage in den jüngsten acht Partien.

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