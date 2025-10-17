Graz bremst Lauf des VSV mit Auswärtssieg

Die Graz 99ers haben am Freitag den Lauf des VSV in der ICE Eishockey League gebremst.

In Villach feierten die Steirer einen 6:1-Erfolg und kamen Leader Olimpija Ljubljana auf zwei, Pustertal auf einen Zähler nahe. Die Slowenen besiegten Salzburg nach Verlängerung 4:3, die Südtiroler gewannen bei Nachzügler Pioneers Vorarlberg mit 4:2. Der KAC feierte in Wien ein 3:2.

Graz bekam die Partie in Villach erst mit vier Toren im Schlussdrittel unter seine Kontrolle, Frank Hora netzte doppelt. Den Ehrentreffer für die Adler, die in den 5 Partien davor 12 von möglichen 15 Punkten geholt hatten, steuerte Alexander Rauchenwald zum 1:2 (29.) bei. Der VSV ist zwei Punkte hinter Graz Vierter.

Salzburg lag in Laibach durch den Doppelpack von Mario Huber (10., 13.) früh mit 2:0 in Front, zehn Minuten vor dem Ende aber mit 2:3 in Rückstand. Connor Corcoran (58.) rettete die Bullen schließlich in die Verlängerung, wo T.J. Brennan sein Ex-Team k.o. schoss. Die Salzburger sind nach wie vor Sechster.

Nächste Caps-Niederlage, Linz weiter Schlusslicht

Der KAC bejubelte wenige Tage nach dem Aus in der Champions Hockey League den vierten Liga-Sieg in Folge. Den entscheidenden Treffer landete Simon Bourque schon in der 44. Minute, die Capitals blieben im Finish glücklos und gingen zum vierten Mal en suite als Verliere

r vom Platz. Die Tendenz der vergangenen Saison blieb so gewahrt – 2024/25 verloren die Caps alle ihre Spiele gegen den KAC.

Ebenfalls glücklos agiert derzeit Vorjahreshalbfinalist Linz. Die Oberösterreicher lagen bei Liganeuling Ferencvaros Budapest erst mit 0:1 (27.) und nach einem Doppelschlag innerhalb von 57 Sekunden zu Beginn des Mitteldrittels (42.) mit 0:3 in Rückstand. Die späte Aufholjagd in den beiden Schlussminuten durch Treffer von Julian Pusnik und Stefan Gaffal blieb unbelohnt, die Black Wings als einziges Team weiter ohne Saison-Auswärtssieg.

(APA) Foto: GEPA