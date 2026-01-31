Graz fixiert mit BSL-Coup in Oberwart Playoff-Ticket

Der UBSC Graz hat sich am Samstag in der Basketball-Superliga (BSL) mit einem 81:77-Sieg bei Tabellenführer Oberwart Gunners ein Ticket für die Platzierungsrunde und damit das Viertelfinale gesichert.

Die Grazer verhinderten damit auch, dass der Titelverteidiger bereits eine Runde vor Schluss als Sieger des Grunddurchganges feststeht. Chancen auf den letzten noch offenen Platz in der Platzierungsrunde der Top 6 haben die Traiskirchen Lions, BC Vienna und die Swans Gmunden.

Die Traiskirchner erfüllten ihre Pflicht mit ihrem achten Sieg in Folge, einem 102:89 bei Schlusslicht Fürstenfeld Panthers. Die Niederösterreicher sind in der letzten Runde spielfrei und auf Schützenhilfe angewiesen. Gmunden muss am Sonntag (17.30 Uhr) im direkten Duell zu Hause gegen Vienna gewinnen, um seine Top-6-Hoffnungen am Leben zu erhalten. Ihre Tickets sicher hatten neben Oberwart auch bereits der erste Verfolger Flyers Wels, die Kapfenberg Bulls und die Klosterneuburg Dukes.

Kapfenberg setzte sich in St. Pölten mit 99:85 durch, Klosterneuburg besiegte die Eisenstadt Dragons 82:69. Graz drehte das Topspiel in Oberwart im Schlussviertel, das sie mit 30:15 für sich entschieden. Topscorer war UBSC-Legionär Tevin Brewer. Der nur 1,72 m große US-Amerikaner kam auf 26 Punkte, darunter die letzten vier der Partie mit verwerteten Freiwürfen. „Am Ende haben wir sicherlich ein wenig Glück gehabt, dass die Würfe fallen, aber wir haben gut verteidigt“, sagte Graz-Coach Ervin Dragsic.

(APA)/Bild: GEPA