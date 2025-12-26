Graz99ers nach Heimsieg gegen Linz erster KAC-Jäger

Die Graz99ers haben am Stefanitag in der ICE Hockey League die Black Wings Linz niedergerungen und den Rückstand auf Tabellenführer KAC vorübergehend auf drei Punkte reduziert. Die Grazer setzten sich 4:3 nach Verlängerung durch. Linz bleibt im Kampf um einen Platz in den Pre-Playoffs hinter den Vienna Capitals, deren Erfolgslauf nach zuletzt drei Siegen in Serie mit einem 1:2 bei Fehervar zu Ende ging. Red Bull Salzburg gewann bei den Pioneers Vorarlberg in Overtime 4:3.

Linz holte vor 4.126 Zuschauern in Graz einen 0:2- und einen 1:3-Rückstand auf, kassierte aber die fünfte Niederlage in den jüngsten sechs Spielen. Matchwinner für die 99ers war Josh Currie, der in Unterzahl den ersten (4.) und in der Verlängerung den letzten Treffer erzielte (65.). Das Goldtor in der Overtime gelang dem Kanadier nach Zuspiel von Lukas Haudum mit einer starken Einzelaktion.

Die weiteren 99er-Tore erzielten Chris Collins (10.) und Tim Harnisch (28.). Für die Linzer verkürzten Niklas Würschl (14.) und Travis Barron (39.) jeweils im Powerplay. Beim Ausgleich nutzte Kapitän Brian Lebler einen Fehler in der Verteidigung der Grazer und bediente mit einem Querpass den einschussbereiten Henrik Neubauer (57.).

Caps-Serie endet in Szekesfehervar

Den Black Wings fehlen bei einem mehr ausgetragenen Spiel zwei Punkte auf die zehntplatzierten Capitals. Die Siegesserie der Wiener endete in Szekesfehervar. Die Capitals gerieten durch zwei Gegentore im Mitteldrittel mit 0:2 in Rückstand. Mehr als der Anschlusstreffer durch Jeremy Gregoire, der in den jüngsten drei Partien fünf Scorerpunkte markiert hat, gelang ihnen trotz klarer Überlegenheit im Schlussdrittel nicht mehr.

In Feldkirch gaben die heimischen Pioneers gegen Salzburg eine 2:0-Führung aus der Hand. Sie brachten sich durch ein Tor von Collin Adams im Schlussdrittel (44.) aber noch in die Verlängerung. Dort entwischte Troy Bourke den Vorarlbergern und vollendete ins Kreuzeck (62.).

Der HC Innsbruck ging auch im vierten Saisonduell mit den Pustertal Wölfen unter. Das Liga-Schlusslicht musste sich den Südtirolern nach einem 1:8, einem 2:6 und einem 2:7 in den bisherigen Saisonduellen nun zu Hause 1:7 geschlagen geben. Benjamin Corbeil gelang im Finish nur noch der Ehrentreffer (48.).

Klare Ausgangslage vor Kärntner Derby

Der große Schlager der Runde, das 362. Kärntner Derby zwischen dem KAC und dem VSV, steigt am Samstagnachmittag (14.30 Uhr) in Klagenfurt. Dort haben die Villacher seit März 2023 nicht mehr gewonnen. Die jüngsten sechs Heimderbys gingen alle an den KAC. Der Rekordmeister hat zudem sieben seiner jüngsten acht Ligaspiele gewonnen. Der VSV reist mit zuletzt vier Niederlagen in Serie im Gepäck an. Die Villacher benötigen im Kampf um einen Top-6-Rang aber dringend Punkte.

(APA) / Bild: GEPA