Graz99ers nach Sieg in Ljubljana neuer ICE-Spitzenreiter

Die Graz99ers haben am Freitag Rang eins in der Eishockey-Liga (ICE) übernommen. Die Steirer holten gegen den bisherigen Leader Olimpija Ljubljana einen 1:0-Auswärtssieg und liegen nun vor den punktegleichen Pustertal Wölfen, die sich gegen die Vienna Capitals mit 2:1 nach Verlängerung durchsetzten. Der VSV kassierte gegen die Black Wings Linz eine 4:5-Heimniederlage nach Verlängerung, der KAC gewann daheim gegen die Pioneers Vorarlberg 6:2. Südtirol schlug Innsbruck 3:1.

In Ljubljana standen in einer temporeichen Partie lange die Goalies im Mittelpunkt. Exakt zwei Minuten vor dem Ende gelang Nick Bailen im Powerplay mit einem Direktschuss nach einem gewonnenen Bully der Siegestreffer für die Grazer, bei denen Maxime Lagace sein zweites Shutout im Trikot der 99ers bejubeln durfte. Damit gingen die Slowenen, mit bisher 100 erzielten Saisontoren das mit Abstand beste Offensivteam der Liga, leer aus.

Der KAC beendete gegen das Schlusslicht aus Vorarlberg eine kleine Negativserie von zwei sieglosen Partien. Die Capitals müssen nach der Niederlage bei Pustertal weiterhin auf ihren dritten Saison-Auswärtssieg warten. Im Tirol-Derby gelang HCB Südtirol der siebente Erfolg en suite über Innsbruck.

(APA)/Beitragsbild: GEPA