Graz99ers setzen Siegeszug in Klagenfurt fort

Die Graz99ers haben auch die erste Härte-Prüfung bestanden. Die im Sommer hochgerüsteten Steirer siegten am Freitag beim KAC mit 4:2 und halten nach der 5. Runde der ICE Hockey League beim Punktemaximum. Eishockey-Meister Salzburg setzte sich nach Endspurt in Vorarlberg mit 6:5 nach Verlängerung durch. Die Innsbrucker Haie fügten Olimpija Ljubljana mit einem 3:0 die erste Niederlage zu.

In Klagenfurt gingen die Gastgeber durch Matt Fraser in Führung (10.), Korbinian Holzer mit einem Hammer ins Kreuzeck (15.) und Paul Huber mit dem Tor (24.) und Assist für den gerade von der Strafbank entlassenen Michael Kernberger (34.) drehten die Partie zugunsten der 99ers. Zwar schafften die „Rotjacken“ durch Simeon Schwinger noch einmal den Anschluss (54.), doch Casey Bailey (55.) stellte postwendend den Zweitore-Vorsprung wieder her. Der letztjährige KAC-Kapitän Manuel Ganahl leistete den Assist zum Endstand. Die Kärntner haben drei ihrer sieben Spiele verloren.

Elf Tore und Spannung bis zuletzt sahen die Fans in Feldkirch. Die Pioneers hatten mehr als die Hälfte der Spielzeit die Führung inne, der Titelverteidiger rettete sich nach einem 3:5-Rückstand durch Thomas Raffls zweiten Treffer (50.) und Peter Schneider (54.) in die Verlängerung. Dort traf Verteidiger Ryan Murphy im Powerplay (62.).

In Innsbruck endete die Siegesserie von Ljubljana. Die Tiroler konnten sich auf Goalie Evan Buitenhuis verlassen, vorne machten Patrick Grasso (15.), Mark Rassell (36.) und Devin Steffler (40.) die Tore. Die Capitals gingen indes auch im dritten Heimspiel als Verlierer vom Eis. Auf drei Fehervar-Tore binnen vier Minuten (50, 52., 54.) hatten die Wiener keine Antwort mehr und standen schließlich mit einem 1:4 da.

Die Black Wings Linz legten nach dem 8:2 gegen Asiago mit einem 4:2 bei Pustertal den zweiten Saisonsieg nach.

(APA) / Artikelbild: GEPA