Grbic vor Wechsel in die Ligue 2

Adrian Grbic steht offenbar vor einem Leihwechsel innerhalb Frankreichs. Der Stürmer spielt bei seinem aktuellen Klub FC Lorient schon länger keine tragende Rolle. Nun könnte der 26-Jährige in die Ligue 2 ausgeliehen werden.

In der laufenden Spielzeit absolvierte Grbic nur zwei Partien in der Ligue 1 und stand dabei nur 23 Minuten auf dem Platz. Um mehr Spielzeit zu bekommen, könnte es für den ÖFB-Teamstürmer nun in die Ligue 2 gehen, wo Stade Malherbe Caen Interesse bekundet. Wie „Ouest France“ berichtet, will der Tabellensiebente Grbic ausleihen. Der Stürmer soll bereits zu Verhandlungen nach Caen gereist sein.

Grbic war bereits in der Saison 2019/20 in der Ligue 2 für Clermont aktiv. Damals konnte er mit 26 Treffern auf sich aufmerksam machen. Danach holte ihn Lorient für neun Millionen Euro, ehe er im Winter zu Vitesse Arnheim ausgeliehen wurde. In der Eredivisie blieb er in 14 Spielen ohne Treffer. Seit Sommer ist Grbic wieder beim FC Lorient, wo er bislang ein Tor auf dem Konto hat. Dieses erzielte er bei 6:0 im Cup gegen AS La Châtaigneraie.

Bild: Imago