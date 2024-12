Gregoritsch-Treffer zu wenig! Freiburg scheitert im Pokal an Drittligist Bielefeld

Drittligist Arminia Bielefeld hat sich erneut als Favoritenschreck erwiesen und auch den SC Freiburg aus dem DFB-Pokal gekegelt!

Die Ostwestfalen zogen durch ein verdientes 3:1 (2:0) gegen den Bundesligisten erstmals seit acht Jahren ins Viertelfinale ein. Die Arminia ist der einzige Verein außerhalb der beiden Bundesligen, der noch im Wettbewerb vertreten ist.

Zuerst musste Bielefeld aber bangen: Florent Muslija verschoss für die Gäste einen Foulelfmeter kläglich (18.). Dann traf Christopher Lannert traumhaft aus der Distanz zur Führung (28.), Torjäger Julian Kania erhöhte per Handelfmeter (36.). ÖFB-Stürmer Michael Gregoritsch ließ die Freiburger nach der Pause noch einmal hoffen (63.), ehe Louis Oppie (81.) mit einem weiteren Traumtor die Überraschung perfekt machte.

Die Arminen spielten vor 26.311 Zuschauern über 90 Minuten ihre Heimstärke aus – erst ein Spiel in dieser Saison auf der Alm ging verloren. In den ersten beiden Runden hatten die Gastgeber, die in diesem Jahrtausend bereits dreimal im Pokal-Halbfinale standen, bereits gegen Hannover 96 (2:0) und Union Berlin (2:0) magische Pokal-Nächte erlebt.

Mit besserer B-Elf: VfB in Regensburg souverän weiter

Der zweite Anzug sitzt, der VfB Stuttgart darf weiter vom vierten Pokalsieg der Vereinsgeschichte träumen. Die Schwaben lösten die Aufgabe Jahn Regensburg mit einer besseren B-Elf höchst souverän und setzten sich beim Zweitliga-Schlusslicht 3:0 (2:0) durch. Der VfB steht zum dritten Mal nacheinander im Viertelfinale – eine längere Serie gab es zuletzt von 1996 bis 2001, als auch der bislang letzte Cup-Triumph (1997) glückte.

Enzo Millot (10.) und Anrie Chase (19.) sorgten mit ihren Toren früh für klare Verhältnisse. Nick Woltemade (61.) zerstörte mit seinem dritten Pokaltor die letzten Regensburger Hoffnungen, ein abgefälschter Schuss von Joker Ermedin Demirovic (74.) landete noch am Pfosten.

(SID) / Bild: Imago