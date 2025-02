Greiderer nicht im ÖSV-Team für WM-Kombination

Der Olympiadritte Lukas Greiderer hat es trotz eines sechsten Platzes zuletzt in Otepää nicht ins ÖSV-Aufgebot für die Nordische Ski-WM in Trondheim (25.2-9.3.) geschafft. Der Skiverband nominierte am Dienstag an seiner Stelle Fabio Obermeyr. Die Teilnahmen von Ex-Weltmeister Johannes Lamparter, Stefan und Thomas Rettenegger, Martin Fritz und Franz-Josef Rehrl waren unstrittig gewesen. Das Frauen-Team bilden Lisa Hirner, Annalena Slamik, Claudia Purker und Katharina Gruber.

Anna-Sophia Gredler könnte nach der dieswöchigen Junioren-WM noch nachnominiert werden, wie der ÖSV mitteilte. Kombinationscheftrainer Christoph Bieler begründete die Nichtberücksichtigung von Greiderer mit dessen fehlender Laufform nach Krankheitspausen.

Obermeyr ersetzt Greiderer

„Er hat seit dem Jahreswechsel gesundheitliche Probleme und ist eigentlich nie richtig in Schuss gekommen, auch wenn die Sprungleistungen zuletzt gut waren. Aber von der läuferischen Seite hat er leider nie das zeigen können, was er wirklich drauf hat. Nebenbei hat er immer wieder wenig trainieren können“, erläuterte Bieler. Obermeyr habe hingegen zuletzt bewiesen, dass er mitunter der schnellste Mann im Weltcupzirkus sei.

Österreich hat in den WM-Einzelbewerben je vier Startplätze. Die österreichischen WM-Teams im Skispringen und im Langlauf werden erst nach den noch folgenden Weltcups bekanntgegeben.

