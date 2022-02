Greiderer/Rehrl im Lahti-Teamsprint Zweite

Lukas Greiderer/Franz-Josef Rehrl haben beim Weltcup-Teamsprint der Nordischen Kombinierer in Lahti den zweiten Platz belegt. Das ÖSV-Duo musste sich nur der norwegischen Paarung Jens Luraas Oftebro/Jörgen Graabak um 1,1 Sekunden geschlagen geben.

Dritte wurden die nach dem Springen führenden Norweger Espen Björnstad/Espen Andersen (+4,8 Sek.). Das zweite österreichische Team Lukas Klapfer/Philipp Orter belegte Rang acht (+1:15,2 Min.).

Weltcup-Spitzenreiter Johannes Lamparter greift nach den für ihn medaillenlosen Winterspielen erst am Sonntag im Einzelwettkampf ins Geschehen ein. Auch sein erster Verfolger Jarl Magnus Riiber (NOR) war am Samstag nicht am Start.

(APA)

Artikelbild: Imago