Grillitsch gegen Lienhart um Einzug ins Europa-League-Finale

Das Finale der Europa-League am 20. Juni in Istanbul findet mit österreichischer Beteiligung statt. Im Halbfinale kommt es zum Duell der beiden ÖFB-Teamspieler Florian Grillitsch mit SC Braga und Philipp Lienhart mit dem SC Freiburg, das Hinspiel steigt am Donnerstag (21.00 Uhr) in Portugal.

In der Conference League will Trainer Oliver Glasner mit Crystal Palace gegen Schachtar Donezk die Basis für den Einzug in sein zweites Europacup-Endspiel legen.

Glasner hat Eintracht Frankfurt vor vier Jahren zum Titel in der Europa League geführt, von Crystal Palace will sich der mit Saisonende scheidende Oberösterreicher mit seinem zweiten europäischen Pokal verabschieden. „Ich erwarte einen technisch starken Gegner“, sagte Glasner über die Ukrainer, die neben einheimischen Spielern auf ein Dutzend brasilianischer Legionäre setzen.

Das Hinspiel findet im polnischen Krakau statt, weil Schachtar Donezk seit 2014 wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine nicht mehr im heimischen Stadion spielen kann. „Wir haben unser Heim verloren, aber nicht unsere Identität“, sagte Sergey Palkin, CEO des UEFA-Cup-Siegers von 2009. Das zweite Halbfinale bestreiten Rayo Vallecano und Racing Straßburg.

Freiburg will in die Frankfurter Fußstapfen

Vier Jahre nach dem Frankfurter Coup unter Glasner will sich mit Freiburg ein zweiter deutscher Club in die Siegerliste des zweitwichtigsten Europacup-Bewerbs eintragen. Die Basis dafür wollen die Breisgauer bei ihrer europäischen Halbfinale-Premiere im berühmten Felsenstadion legen, in dem Braga in dieser Saison international sieben von neun Spielen gewonnen und abgesehen vom 3:4 gegen Genk nur zwei Gegentore kassiert hat. Die Mannschaft des ehemaligen Guardiola-Assistenten Carlos Vicens schlug dabei unter anderen Feyenoord Rotterdam, Roter Stern Belgrad und Nottingham Forest zu null.

Der Finalgegner wird im englischen Duell Nottingham Forest gegen Aston Villa ermittelt. Geografisch trennen die beiden Clubs 80 Kilometer, in der Premier League ist die Kluft groß. Nottingham kämpft in den letzten vier Runden noch um den Klassenerhalt, Aston Villa ist Tabellenfünfter mit guten Chancen auf ein Champions-League-Ticket. Beim Team aus Birmingham steht der „Mister Europa League“ an der Linie: Der Spanier Unai Emery hat den Bewerb schon viermal gewonnen, dreimal mit Sevilla und einmal mit Villarreal.

Alle Rückspiele finden am 7. Mai statt.

(APA) / Bild: Imago