Grillitsch über Rückkehr nach Hoffenheim: „Will an alte Leistungen anknüpfen“

ÖFB-Teamspieler Florian Grillitsch ist im Sommer zur TSG 1899 Hoffenheim zurückgekehrt. Im Trainingslager äußerte sich der 27-Jährige u.a. über die Gründe für seine Rückkehr und seine Zeit bei Ajax Amsterdam.



„Nach einem sportlich nicht so gutem Jahr habe ich mich bewusst dafür entschieden, den Schritt wieder zurückzugehen“, so der Mittelfeldstratege. Nun will Grilltisch „wieder auf Spielzeit kommen und an alte Leistungen anknüpfen.“

Über seine Zeit beim niederländischen Topklub Ajax sagte Grilltisch: „Ich bin sehr spät zum Team gekommen und es war schwer, sich da reinzuspielen.“ Außerdem meinte der 36-fache Teamspieler: „Es war viel Unruhe im Klub.“

Bild: Imago