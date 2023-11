Grippaler Infekt überstanden: Altach-Coach Standfest fit fürs Ländle-Derby

Der SCR Altach kann im Ländle-Derby gegen Austria Lustenau am Sonntag wieder auf Cheftrainer Joachim Standfest an der Seitenlinie zählen.

Der 43-Jährige konnte bei der Altacher 0:1-Niederlage gegen Austria Klagenfurt (Spielbericht + Highlights) aufgrund eines grippalen Infekts nicht mitwirken und wurde von Co-Trainer Roman Wallner vertreten.

Am Mittwoch kehrte Standfest auf den Trainingsplatz zurück, nachdem er am Montag das Spielerersatztraining noch verpasst hatte. Am Dienstag hatten die Vorarlberger trainingsfrei.

Standfest kann im Ländle-Derby personell fast aus dem Vollen schöpfen. Einzig der langzeitverletzte Manuel Prietl fehlt nach seinem Kreuzbandriss.

Bild: GEPA