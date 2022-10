„Groß träumen!“ Klub startet Kampagne für Ronaldo-Transfer

via

Nach seiner zwischenzeitlichen Suspendierung bei Manchester United häufen sich die Gerüchte um einen möglichen Abgang von Cristiano Ronaldo wieder. Ein Klub aus Argentinien versucht nun sein Glück.

Was wird aus CR7? Der fünffache Ballon d’Or-Gewinner steht bei Manchester United auf dem Absprung. Zwar läuft der Vertrag des 37-Jährigen noch bis zum kommenden Sommer, doch auch ein Wintertransfer scheint nach der vorübergehenden Suspendierung des Weltstars wieder im Bereich des Möglichen. Bereits in der zurückliegenden Transferperiode kämpfte Ronaldo um einen Wechsel, fand aber keinen passenden Abnehmer.

Ronaldo-Transfer nach Argentinien unwahrscheinlich

Nun bringt sich ein Klub ins Spiel, den wohl die allerwenigsten auf dem Schirm haben. Der argentinische Erstligist Argentinos Juniors hat auf Twitter nun eine Marketing-Kampagne gestartet, um den Portugiesen nach Südamerika zu locken. Unter dem Motto „Groß träumen“ wirbt der Teilnehmer der Copa Libertadores für einen Kauf.

In einem Video zeigt der Argentinien-Klub, dass die Nummer 7 bereits für den United-Profi reserviert sei. Dass es tatsächlich zu einem Deal kommt, ist allerdings äußert unwahrscheinlich. Ronaldo will Champions League in Europa spielen und hat zudem enorme Gehaltsforderungen, mit denen sich die Juniors wohl schwertun würden.

