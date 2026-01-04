„Große Erleichterung“: Littler der König einer neuen Ära

, iDarts-König Luke Littler hat nach seinem zweiten Weltmeistertitel in Folge noch lange nicht genug. Das Triple sei „definitiv das Ziel. Ich will wieder gewinnen, die Serie verlängern“, sagte der 18-Jährige nach der 7:1-Machtdemonstration im Finale gegen den fünf Jahre älteren Niederländer Gian van Veen bei Sport1.

Er habe sich „großen Druck“ auferlegt, gab Littler zu. Deshalb sei der Sieg eine „große Erleichterung“ gewesen, „es ist eine riesige Erleichterung den Titel verteidigt zu haben“. Der Teenager ist nach Phil Taylor, Adrian Lewis und Gary Anderson erst der vierte Spieler, dem dies gelungen ist. „Ich werde das ordentlich feiern“, kündigte Littler an.

Littler ärgert sich über verpassten Neundarter

Ein Detail ärgerte Littler aber, der Neundarter, der ihm wieder nicht gelang. „Ich bin nicht glücklich, ich wollte ihn unbedingt“, sagte der Engländer: „Es sollte nicht sein. Ich werde es nächstes Jahr wieder versuchen.“

Dann hat er sich auch mit Finalgegner van Veen wieder verabredet. „Wir schauen immer nach Duellen, auf der ProTour, auf der European Tour, bei den Majors. Wenn er so stark bleibt und ich die Nummer eins, dann werden Gian und ich 2027 vielleicht wieder zum Finale hierherkommen“, sagte Littler bei Sky Sports – und van Veen scherzte: „Deal“.

Van Veen lobt junge Generation: „Zeigen, wie es geht“

Littler führt die neue Generation im Darts an, zu der auch Europameister van Veen gehört. Mit nur 18 Jahren ist Littler Weltranglistenerster, van Veen löste Ex-Dominator Michael van Gerwen als Nummer eins der Niederlande ab und steht auf Rang drei. Der 30 Jahre alte Luke Humphries, Weltmeister von 2024, ist Zweiter.

„Die Jungen sind da, wir versuchen, die Kontrolle zu erlangen“, sagte van Veen: „Ich glaube, dieses Spiel gehört jetzt den jungen Spielern. Wir sind hier, um zu zeigen, wie es geht.“

(SID) / Bild: Imago