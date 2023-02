Großes „Ankick“-Winterupdate: Die neuen Features + Gewinnspiel

Zum Start der Frühjahrssaison in der ADMIRAL Bundesliga launcht das große „Ankick„-Winterupdate. Hier die neuen Features und Funktionen im Überblick.

Der Start der Frühjahrssaison der ADMIRAL Bundesliga bringt auch wieder die ersten Ankick-Duelle in 2023. In der langen Winterpause gab es nicht nur auf dem Transfermarkt viel Bewegung, auch bei Ankick selbst hat sich einiges getan. Wir freuen uns über den nächsten Schritt unseres Fußballmanagers und hoffen, dass dir die neuen Features gefallen!

Ankick-Erfolge

Ab jetzt kannst du dir mit deinen Leistungen virtuelle Trophäen, die so genannten Ankick-Erfolge, erspielen!

Du findest die Übersicht im Hauptmenü. Sobald du einen Erfolg erhalten hast, wird er deinem Benutzerprofil hinzugefügt und bleibt auch dort. So kannst du dir im Laufe der Zeit eine stattliche Trophäensammlung aufbauen.

Einige Erfolge haben wir bereits rückwirkend vergeben. Sieh gleich nach, wieviel Edelmetall du in dieser Saison bereits erhalten hast.

Spieltags-Boni

Ab sofort gibt es neben der Login-Prämie auch unterschiedliche andere Boni, die dir helfen, das Spielgeschehen zu deinen Gunsten zu beeinflussen:

Kapitänsbinde: Kann einem deiner Spieler verliehen werden, dieser Spieler scort am nächsten Spieltag um 20% mehr.

Kann einem deiner Spieler verliehen werden, dieser Spieler scort am nächsten Spieltag um 20% mehr. Aufwärmen: Ein Team, das diesen Bonus aktiviert, startet mit 20 Punkten in den Spieltag.

Teamgeist: In einer Mannschaft, die „Teamgeist“ aktiviert hat, scort jeder Spieler zumindest 15 Punkte, auch wenn er nicht eingesetzt wurde oder Minuspunkte gemacht hätte.

In einer Mannschaft, die „Teamgeist“ aktiviert hat, scort jeder Spieler zumindest 15 Punkte, auch wenn er nicht eingesetzt wurde oder Minuspunkte gemacht hätte. Trainingseinheit Angriff: Die Angriffsreihe der Mannschaft, die diesen Bonus aktiviert hat, scort 10% mehr.

Die Angriffsreihe der Mannschaft, die diesen Bonus aktiviert hat, scort 10% mehr. Trainingseinheit Mittelfeld: Das Mittelfeld der Mannschaft, die diesen Bonus aktiviert hat, scort 10% mehr.

Das Mittelfeld der Mannschaft, die diesen Bonus aktiviert hat, scort 10% mehr. Trainingseinheit Verteidigung: Die Verteidigung der Mannschaft, die diesen Bonus aktiviert hat, scort 10% mehr.

Die Verteidigung der Mannschaft, die diesen Bonus aktiviert hat, scort 10% mehr. Trainingseinheit Torhüter: Der Torhüter der Mannschaft, die diesen Bonus aktiviert hat, scort 10% mehr.

Der Torhüter der Mannschaft, die diesen Bonus aktiviert hat, scort 10% mehr. Finanzspritze: Du erhältst 25.000 Euro Login-Prämie.

Wenn ein Bonus an einem Spieltag eingesetzt wurde, ist er verbraucht und muss erst wieder neu gesammelt werden. Du erhältst an jedem Tag, an dem du dich in Ankick einloggst, einen dieser Boni. Schau regelmäßig rein und sichere dir die besten Voraussetzungen für dein nächstes Duell!

Gewinnspiel für alle Ankick-User

Zum Frühjahres-Auftakt haben wir noch ein cooles Gewinnspiel für euch! Wir verlosen unter allen Ankick-Usern, die sich bis Ende Februar zumindest einmal im Spiel eingeloggt haben, drei sehr attraktive Preise! Also jetzt Ankick spielen und mit etwas Glück könnt ihr diese Preise gewinnen!

In der Early Access-Phase von „Ankick – Der Sky Sport Austria Fußballmanager“ können User das Spiel erstmals kennenlernen und sich die gesamte Saison mit der Sky Community messen. Auf ankick.skysportaustria.at erstellen User einfach und kostenlos ein Community-Profil. Damit können sie sowohl in öffentlichen Ligen mitmischen, als auch in privaten Ligen gegen Freund:innen antreten.

Bild: GEPA