„Großes Ziel Klassenerhalt“ – Österreicher übernimmt deutschen Traditionsverein

Waldhof Mannheim hat Dominik Glawogger als neuen Cheftrainer verpflichtet.

Wie der deutsche Drittligist bekannt gab, wird der 35-Jährige schon das Training am Donnerstag leiten und am Sonntag gegen 1860 München auf der Bank sitzen. Glawogger war bis Februar 2024 Trainer des Hamburger Regionalligisten Teutonia Ottensen, dort wurde er nach nur knapp acht Monaten entlassen. In Mannheim tritt der die Nachfolge von Bernhard Trares an, von dem sich Mannheim am Mittwoch getrennt hatte.

Die Mannheimer stehen nach 32 Spielen nur auf Tabellenplatz 16., Glawogger soll den Traditionsverein vor dem Abstieg bewahren. Der Österreicher zeigt sich zuversichtlich und setzt auf Zusammenhalt. „Wir haben es weiterhin selbst in der Hand und können das große Ziel, den Klassenerhalt, erreichen. Mir ist es wichtig, dass wir hier zusammen als Verein agieren – Spieler, Trainer, Staff und vor allem unsere Fans“, sagte Glawogger.

In Mannheim trifft Glawogger unter anderem auf die beiden ehemaligen Rapidler Kelvin Arase und Terrence Boyd.

(SID) / Bild: Imago