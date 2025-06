Radprofi Felix Großschartner hat bei der Tour of Slovenia den zweiten Gesamtrang belegt.

Der Oberösterreicher vom UAE-Team war am Samstag auf der entscheidenden Bergetappe Tagesvierter geworden und verteidigte am Sonntag auf dem fünften und finalen Teilstück seinen Platz in der Gesamtwertung hinter Sieger Anders Halland Johannessen (Uno-X). Auf den Norweger fehlten Großschartner 14 Sekunden.

(APA) / Artikelbild: Imago