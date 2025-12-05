Gruber starke Kombi-Vierte in Trondheim

Für eine Überraschung aus österreichischer Sicht hat Katharina Gruber am Freitag zum Auftakt des Weltcups der Nordischen Kombiniererinnen gesorgt.

Die erst 17-jährige ÖSV-Hoffnung landete im Kompaktbewerb am WM-Schauplatz des Vorjahres in Trondheim auf dem starken vierten Platz. Lisa Hirner sorgte als Sechste für ein weiteres Topergebnis. Den Sieg machten sich Ida Marie Hagen und Nathalie Armbruster aus, die Norwegerin gewann hauchdünn 0,1 Sekunden vor der Deutschen.

Gruber war auch nach dem Sprung schon auf Rang vier gelegen, Hirner verbesserte sich vom achten Rang um zwei Positionen. Für den Teenager war es das mit Abstand beste Ergebnis bisher, dementsprechend war ihre Reaktion: „Ich bin überglücklich. Das Wochenende hat super gestartet, ich freue mich schon auf morgen“, sagte Gruber. Die Vorbereitung sei für die junge Oberösterreicherin auf der Schanze sehr gut gelaufen. „Die Leistung ist immer besser geworden. Was genau der Schlüssel war, weiß ich nicht genau“, gestand sie. Hirner habe auf der Schanze zu kämpfen gehabt, meinte sie. „Das kann man mal so stehen lassen, aber es ist nicht das, wo ich hinwill.“ Am Samstag haben die Frauen noch einen Massenstart auf dem Programm.

(APA) / Bild: GEPA