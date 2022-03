via

via Sky Sport Austria

Rapid hat aus eigener Kraft den Sprung in die Meistergruppe der Fußball-Bundesliga geschafft. Die Wiener feierten am Sonntag zum Abschluss der 22. Runde einen 3:0-Heimerfolg gegen Austria Klagenfurt und beendeten den Grunddurchgang mit 31 Punkten auf Rang fünf (Spielbericht + Video-Highlights). Marco Grüll analysiert im Sky-Interview den Sieg, spricht über den Einzug in die Meistergruppe und nennt die Ziele für diese Saison.