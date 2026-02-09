Grünwald kehrt zu Austria Wien zurück
Austria-Urgestein Alexander Grünwald wird neuer Talente-Coach bei den Veilchen.
Wie Austria Wien am Montag bekannt gab, betreut der 36-Jährige ab sofort jene Austria-Talente individuell, die vom ÖFB in das „Projekt12“ aufgenommen wurden. Das vom ÖFB geförderte Projekt12 versteht sich als Spitzen-Talenteförderprogramm und soll dafür sorgen, dass die Nationalteams auf top ausgebildete Spieler und Spielerinnen zurückgreifen können.
Grünwald wird damit Nachfolger Christoph Witamwas, der sich im Winter als Co-Trainer Sturm Graz und dessen Neo-trainer Fabio Ingolitsch anschloss.
Grünwald: „Möchte tatkräftig mithelfen“
Grünwald blickt seiner neuen Aufgabe in der Austria-Akademie mit großer Vorfreude entgegen: „“Die Freude über die Möglichkeit als Trainer für die Top-Talente unserer Austria arbeiten zu dürfen, ist riesig. In enger Abstimmung mit den Mannschaftstrainern möchte ich tatkräftig mithelfen, unsere Eigengewächse erfolgreich weiterzuentwickeln.“
Akademieleiter Manuel Takacs sagt: „Es freut uns sehr, dass wir mit Alex Grünwald eine Austria-Legende als P12-Talentecoach gewinnen konnten. Nicht zuletzt durch seine langjährige Erfahrung als Kapitän und Führungsspieler weiß er genau, worauf es in der Entwicklung unserer Top-Talente ankommt. Er passt auch menschlich perfekt in das Akademie-Team.“
Grünwald war zuletzt bis zum Klub-Aus als Sportdirektor beim SV Stripfing tätig. Für die Kampfmannschaft von Austria Wien absolvierte er 330 Spiele und holte einen Meistertitel. 2022 hatte Grünwald seine aktive Profikarriere beendet.
Bild: FK Austria Wien