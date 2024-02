Guardiola schwärmt: „Wie wir gespielt haben, war perfekt“

Der Titelverteidiger und der Rekordsieger haben sich am Dienstagabend zum Start der K.o.-Phase der Champions League auswärts keine Blöße gegeben und stehen vor dem Aufstieg ins Viertelfinale. Vorjahressieger Manchester City gewann das Achtelfinal-Hinspiel beim FC Kopenhagen sicher mit 3:1 und heimste viel Lob von Trainer Pep Guardiola ein. Real Madrid setzte sich ohne den verletzten ÖFB-Star David Alaba weniger überzeugend bei RB Leipzig mit 1:0 durch.

Kopenhagen hatte in der Gruppenphase gegen Manchester United überrascht, Stadtrivale ManCity war aber ein anderes Kaliber. Angeführt vom herausragenden Kevin De Bruyne, der das 1:0 erzielte (10.) und bei den weiteren Treffern von Bernardo Silva (45.+1) und Phil Foden (92.) seine Beine im Spiel hatte, kam der englische Meister zu einem souveränen Sieg. „Die größten Spieler zeigen sich auf den größten Bühnen, die Runde der besten 16 ist die Stunde der Wahrheit“, meinte Guardiola zur Gala des Belgiers.

„Absoluter Man of the Match“: Stankovic analysiert De-Bruyne-Gala gegen Kopenhagen

Guardiola „wirklich stolz auf die Mannschaft“

Der spanische Coach war generell voll des Lobes für die Leistung seiner Truppe, die den Ausgleich von Magnus Mattsson (34.) nach einem schlechten Pass von Torhüter Ederson schnell wegsteckte.

„Die Art und Weise, wie wir heute gespielt haben, war perfekt – im richtigen Moment geduldig zu sein. Ich bin wirklich stolz auf die Mannschaft. Wir haben von der ersten Minute an wirklich gut gespielt. Wir haben ein Gegentor kassiert, vermeidbar, aber manchmal passiert so etwas“, erklärte Guardiola.

HIGHLIGHTS | FC Kopenhagen – Manchester City | Achtelfinal-Hinspiel

Aufregung um Sesko-Treffer bei Leipzig – Real

Real Madrid benötigte einen Energieantritt von Brahim Diaz, um sich eine gute Ausgangssituation für das Rückspiel am 6. März zu sichern. Der Spanier, für den verletzten Jude Bellingham in die Startelf gerutscht, schloss ein Solo perfekt ab (48.). „Er macht es wunderbar, so ein Tor muss man dann auch akzeptieren“, sagte RB-Coach Marco Rose.

Die Deutschen haderten aber mit einem aberkannten Treffer nach 97 Sekunden. Statt Traumstart gab es nach dem Spiel viel Unverständnis, dass das Tor des Ex-Salzburgers Benjamin Sesko wegen Abseits nicht zählte. Dabei stand Sesko bei seinem Kopfball nicht im Abseits – und Benjamin Henrichs im Rücken von Torhüter Andrij Lunin war unbeteiligt. „Keine Ahnung was gepfiffen wurde, es war kein Abseits, es war kein Foul“, meinte Rose.

Video: Sesko-Tor wird aberkannt

Der 47-Jährige wollte dennoch „keine Schiri-Story draus machen“. Rose lobte vielmehr das starke Auftreten seiner Mannschaft mit ÖFB-Teamspieler Xaver Schlager im Mittelfeld und hofft auf eine ähnlich couragierte Leistung im Estadio Santiago Bernabéu in drei Wochen. „Wir fahren da hin, um auch als Mannschaft den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen. Wir wollen uns auf jeden Fall zeigen und der bestmögliche, schwierigste Gegner sein“, betonte Rose.

Leipzig-Coach Rose: „Jeder im Stadion hat gesehen, dass es kein Foul ist“

Auch Real-Coach Carlo Ancelotti erwartet keinen Selbstläufer. „Wir müssen aufpassen im Rückspiel. RB Leipzig ist eine Mannschaft, wo man leiden muss. Wir haben jetzt einen kleinen Vorteil und können dann auf unser Stadion zählen“, sagte der Italiener.

HIGHLIGHTS | RB Leipzig – Real Madrid | Achtelfinal-Hinspiel

(APA)/Bild: Imago