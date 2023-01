Gute Ausgangslage für Rehrl und Lamparter in Otepää

Samstag-Sieger Johannes Lamparter hat sich auch im zweiten Weltcupbewerb der Nordischen Kombinierer in Otepää in eine gute Ausgangslage gebracht. Der Tiroler landete unmittelbar hinter seinem Teamkollegen Franz-Josef Rehrl im Skisprung-Teil auf dem dritten Rang. Thomas Rettenegger, der am Vortag überraschend Dritter geworden war, liegt auf Position fünf. Rehrl und Lamparter gehen mit sechs bzw. neun Sekunden Rückstand auf Leader Ryota Yamamoto (JPN) in die 10-km-Loipe.

Bei den Frauen startet Lisa Hirner als Fünfte mit 32 Sekunden Rückstand auf die führende Italienerin Annika Sieff in die Loipe. Weltcup-Leaderin Gyda Westvold Hansen geht als Zweite mit zwölf Sekunden in den Langlauf. Der Männer-Langlauf beginnt um 13.30 Uhr, die 5 km der Frauen um 12.45.

(APA) / Bild: GEPA