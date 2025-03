Der Vorarlberger Karl Stoss ist am Montag in einem Wiener Hotel von Horst Nussbaumer bei einer ordentlichen Hauptversammlung des Österreichischen Olympischen Komitees als ÖOC-Präsident abgelöst worden. So wie Thomas Bach, der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), mit seiner in der vergangenen Woche gewählten Nachfolgerin Kirsty Coventry zufrieden ist, ist es auch der mehr als 15 Jahre an der Spitze gestandene Stoss mit Nussbaumer.

Bei der Erstellung der Wahlliste bzw. der Bestimmung seines Nachfolgers hat sich Stoss freilich herausgehalten, auch wenn er am Montag wahlberechtigt war. „Ich finde das eine gute Entscheidung mit Horst. Er ist ein erfahrener Olympia-Sportler, war dreimal bei Olympischen Spielen. Er ist auch schon über zehn Jahre Verbandspräsident, was ganz wichtig ist. Er ist seit 2017 Vorstandsmitglied im ÖOC. Ich glaube, wie ich ihn einschätze, dass er genauso die Athletinnen und Athleten in den Mittelpunkt stellen wird. Das ist das Allerwichtigste, dass dieser Weg fortgesetzt wird.“

Stoß über eigene Zukunft: „Dränge mich nicht auf“

Stoss sieht ein neues, gut aufgestelltes Führungsteam, dem er durch seine IOC-Mitgliedschaft laut ÖOC-Statuten freilich als Vorstandsmitglied weiter angehört. „Wenn ich noch einen Beitrag leisten darf und soll, mache ich das sehr, sehr gerne. Aber ich dränge mich nicht auf. Es ist ein ganz gutes freies Spiel der Kräfte. Wir haben fast alles bewährte Mitglieder, die eine oder mehrere Perioden für das ÖOC im Vorstand mitgewirkt haben.“ Nussbaumer müsste man eine gewisse Einstiegsphase gewähren: „Man braucht am Anfang etwas Zeit, um in diese neue Rolle hineinzufinden.“

Laut Einschätzung des 68-Jährigen, werde es sein Nachfolger allerdings womöglich zu Beginn etwas leichter haben als er selbst zunächst ab Herbst 2009. „Leo Wallner (ÖOC-Präsident bis 2009, Anm.) ist nicht mehr sehr viel zur Verfügung gestanden, weil er dann auch krank wurde.“ Zudem habe Nussbaumer den Vorteil, selbst an großen Events wie Olympischen Spielen als Aktiver teilgenommen zu haben. Stoss: „Das hat natürlich einen Vorteil. Das können sich normale Menschen kaum vorstellen, was das bedeutet – an Aufwand, an Entbehrungen, Disziplin.“

(APA) / Bild: GEPA