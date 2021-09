Matthias Schwab ist ein guter Start in das Finalturnier der Korn Ferry Tour in Indiana gelungen. Der Steirer reihte sich am Donnerstag in Newburgh nach einer 68er-Runde von vier unter Par an der sechsten Stelle ein. Sein Rückstand auf Spitzenreiter Trey Mullinax beträgt fünf Schläge.

Schwab liegt im Kampf um eine PGA-Tourkarte für nächste Saison nach zwei Qualifikationsevents auf Gesamtrang sieben, die besten 25 erhalten die Spielberechtigung.

(APA)/Bild: Imago