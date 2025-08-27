Haaland mit neuem Namen auf Norwegen-Trikot
Fans von Erling Haaland müssen sich umgewöhnen. Der Stürmer von Manchester City trägt bei Spielen mit der norwegischen Nationalmannschaft künftig seinen vollständigen Nachnamen auf dem Rücken.
Statt „Haaland“ steht künftig „Braut Haaland“ auf dem Rücken des 25-Jährigen. Erstmals wird der Ex-Salzburg-Profiam 4. September im Testspiel gegen Finnland seinen neuen Schriftzug auf dem National-Dress präsentieren.
Noch offen ist, ob der Stürmer den Namen Braut Haaland auch auf seinem Trikot bei Manchester City tragen wird. Norwegens Nationaltrainer Ståle Solbakken zeigte sich von der Entscheidung jedenfalls überrascht. „So heißt er, also ist es nicht schwieriger. Ich wusste bisher nichts davon“, zitierte die spanische Zeitung „Marca“ den 57-Jährigen.
(APA)/Bild: GEPA