Haaser neun Monate nach Kreuzbandriss zurück auf Schnee

Die Tirolerin Ricarda Haaser hat rund neun Monate nach ihrer im WM-Super-G mit einem Kreuzbandriss erlittenen schweren Knieverletzung die ersten Schneeschwünge absolviert.

Die 32-Jährige will die Belastung in den nächsten Wochen langsam steigern, bevor sie wieder ins Stangentraining einsteigen kann. Die Rückkehr auf den Schnee sei ein wichtiger Schritt in ihrem Reha-Prozess, sagte Haaser nach einigen freien Fahrten in Sölden.

„Ich bin wieder zurück am Schnee, das ist super nach so einer langen Zeit. Ich bin echt froh. Es war nicht immer einfach, aber ich habe in der ganzen Rehaphase mein Bestes gegeben, und ich werde jetzt mit den ersten Schneetagen super belohnt“, sagte Haaser in einem Instagram-Beitrag des ÖSV. Sie habe ein gutes Gefühl und sie sei „mehr oder weniger schmerzfrei“. In nächster Zeit wolle sie sich langsam an höhere Intensitäten gewöhnen. „Ich schaue, dass ich mich von Tag zu Tag steigern und die Belastung nach oben fahren kann.“ Das nächste Ziel sei das Stangentraining. „Das wird schon noch ein bisschen dauern, aber ich bin guter Dinge, dass alles gut funktioniert.“

(APA) / Bild: GEPA