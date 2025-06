„Habe Hunger darauf“ – Rohrer will Sprung in die NHL schaffen

Vinzenz Rohrer hat sich entschieden. Der Eishockey-Nationalteamspieler wagt erneut den Sprung nach Übersee, im Vorbereitungscamp der Montreal Canadiens will sich der 20-Jährige für die NHL empfehlen.

„Grundsätzlich habe ich schon vor der WM und während der Saison gewusst, dass das Angebot da wäre“, erzählte der Stürmer, der zuletzt mit den ZSC Lions erneut Schweizer Meister geworden ist.

Nach der WM, bei der er mit sechs Punkten (vier Tore) aufzeigte, sei er viele Gedankengänge durchgegangen. „Ich habe zu mir selbst gesagt, vor der WM verkopfe ich mich nicht. Jetzt bin ich zu einer Entscheidung gekommen und es ist toll, dass man diese Chance überhaupt hat.“

Bald vier Österreicher in der NHL?

Mit Marco Rossi (Minnesota) und Marco Kasper (Detroit) spielten zuletzt zwei Österreicher in der weltbesten Eishockey-Liga der Welt. Verteidiger David Reinbacher (20) steht ebenfalls beim Stanley-Cup-Rekordsieger aus Montreal unter Vertrag und spielte zuletzt im AHL-Farmteam Rocket de Laval. „Er hat mir gleich geschrieben. Wir freuen uns, dass wir uns bald wiedersehen. Die Vorfreude ist generell groß. Ich habe richtig Hunger darauf“, sagte Rohrer.

Die Canadiens hatten den Vorarlberger 2022 an Nummer 75 im NHL-Draft gewählt. Nach insgesamt zwei Jahren bei den Ottawa 67 ́s in der Nachwuchsschmiede OHL, heuerte der „Eishockey-Schweizer“ Rohrer wieder bei seinem Jugendverein in Zürich an. 16 Tore und 16 Assists im Schweizer Oberhaus in der abgelaufenen Saison blieben den Kanadiern freilich nicht verborgen. Am Samstag wurde bekannt, dass Rohrer einen Einstiegsvertrag (entry level) über drei Jahre unterschrieben hat.

Rohrer wird im September nach Montreal gehen

Das Sommertraining wird Rohrer, der zwischendurch immer wieder einmal mit einem Privattrainer Französisch lernt, noch in Zürich absolvieren. „Ich habe da super Bezugspersonen, denen ich voll vertraue, und werde womöglich auch mit Zürich mittrainieren.“ Nach Montreal übersiedelt der 1,78 Meter große Rechtsschütze voraussichtlich Anfang September, um seinem Bubentraum nachzujagen. „Es kommt, wie es kommt. Es hängt von der Leistung ab. Im September oder Oktober wird man es dann wissen“, meinte Rohrer. Sollte er es nicht ins NHL-Team der Kanadier schaffen, wird er zum ZSC zurückkehren und die Saison in der Schweizer Liga bestreiten.

(APA)

Bild: Imago