„Habe nicht erwartet, dass…“: Wimmer äußert sich zu Verletzungs-Anweisung für Früchtl

Im Rahmen des 341. Wiener Derbys sorgte am vergangenen Sonntag eine Szene rund um Austria-Trainer Michael Wimmer und FAK-Torhüter Christian Früchtl für Diskussionen.

Nach dem zweiten Ausshluss eines Austria-Spielers griff Trainer Michael Wimmer in die Trickkiste und ordnete seinem Tormann Christian Früchtl eine Verletzungsunterbrechung an. Der FAK-Goalie setzte sich auf den Boden und verschaffte seinem Team Zeit, sich mit neun Mann gegen elf Rapidler neu zu ordnen.

Wimmer erklärt Aktion

Auf Sky-Nachfrage äußerte sich der Austria-Trainer am Freitag vor dem Heimspiel gegen Blau-Weiß Linz zu der Szene. „Ich habe nicht erwartet, dass das so eine Welle macht. Ich bin nicht der erste Trainer, der so etwas gemacht hat und werde auch nicht der letzte sein“, sagte Wimmer.

„Das Spiel war ja auch unterbrochen, ich habe nicht zusätzlich was gemacht. Bei aller Liebe: Es war in Minute 55 nicht meine Intention, auf Zeit zu spielen. Meine Gedanken waren, wie ich meiner Mannschaft jetzt helfen kann. Jeder soll sich da sein eigenes Bild machen. Vielleicht habe ich mich da nicht allzu clever angestellt. Aber es hat geholfen, wir haben 0:0 gespielt“, stellte der Austria-Trainer klar.

Video: Wimmer gibt Früchtl eine Verletzungsanweisung