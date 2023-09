„Haben eine gute Nationalmannschaft“: Hütter lobt ÖFB-Team

Angesichts der Erfolge in der Qualifikation zur Fußball-EM 2024 hat Adi Hütter das ÖFB-Team für die jüngsten Leistungen gelobt. „Wir haben einfach eine gute Nationalmannschaft, das muss man klar sagen. Sie hat mehr als genug Qualität, um sich für die EM in Deutschland zu qualifizieren“, sagte der Trainer des französischen Spitzenclubs AS Monaco im APA-Interview. „Ich drücke natürlich die Daumen.“

Der rot-weiß-roten Auswahl von Teamchef Ralf Rangnick fehlen in den verbleibenden drei Spielen der Gruppe F gegen Belgien (13.10.), Aserbaidschan (16.10.) und Estland (16.11) noch zwei Punkte, um zum dritten Mal hintereinander das EM-Ticket zu fixieren. „Wir haben viele Spieler, die diese Art und Weise von Fußball spielen können“, sagte Hütter bezogen auf die praktizierte „RB-Schule“ mit aggressivem Spiel und intensivem Gegenpressing. Allerdings habe jeder Trainer aus der RB-Schmiede „seine eigene Note“, betonte der 53-jährige Vorarlberger.

Hütter kann sich ÖFB-Engagement vorstellen

Dass Hütter in ferner Zukunft selbst einmal als ÖFB-Teamchef tätig sein könnte, hält der Ex-Coach von Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt durchaus für möglich. „Natürlich kann ich mir das vorstellen, dass es eventuell mal ein Thema sein könnte. Es muss der Zeitpunkt passen, der Posten frei sein und sehr viel zusammenpassen“, sagte Hütter. „Vielleicht kommt das irgendwann mal.“

Derzeit habe der frühere Salzburger Meistertrainer aber das Privileg, einen Topclub trainieren zu können. Mit Monaco erwischte Hütter, der an der Côte d’Azur einen Zweijahresvertrag bis 2025 unterschrieben hat, einen ausgezeichneten Saisonstart mit drei Siegen und einem Unentschieden in vier Partien. Die Monegassen gingen als einziges Team mit zehn Punkten in die Länderspielpause, am Sonntag (13.00 Uhr) steht das Auswärtsspiel bei Lorient auf dem Programm.

(APA) / Bild: Imago