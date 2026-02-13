„Haben geliefert“: Österreich drittstärkste Kraft im Rodeln

Mit vier Medaillen in fünf Olympiabewerben hat Österreichs Rodelverband eine wie erwartet starke Performance im Eiskanal von Cortina abgeliefert. Silber in der Teamstaffel steht auch für den starken Zusammenhalt der Athletinnen und Athleten und ihres Betreuerstabs. Gesprochen wird von hart erkämpften Medaillen und Gold außer Reichweite. Georg Hackl, der Trainer für Fahr- und Schlittentechnik, wird nach der Saison in Pension gehen. Insgesamt gilt es, die Zukunft zu sichern.

Bei fünf der sechs Teamstaffel-Mitglieder klingelt es sogar um den Hals. Einsitzer Jonas Müller und die Doppelsitzer Thomas Steu/Wolfgang Kindl gewannen auch in ihrer Spezialdisziplin Silber, sowie Selina Egle/Lara Kipp Bronze. Lisa Schulte wurde mit dem Gemeinschaftserfolg über die Enttäuschung im Einsitzer (Siebente) hinweggetröstet. „Überglücklich“ sei man, sagte Verbandspräsident Markus Prock, denn es sei „nicht ganz so von der Hand gegangen“. Er könne sich nur bei allen bedanken. „Die Rodler haben geliefert.“

Auch Deutschland mit starker Performance

Zwei Medaillen machten den Bludenzer Müller „megahappy“, er sei stolz, in der Staffel dabei gewesen zu sein. „Diese Medaille ordne ich ganz oben ein, mit einem Vorarlberger Teamkollegen ist es noch einmal was ganz Besonderes. Wir gehen den Weg seit Ewigkeiten zusammen, das ist brutal schön, auch für unsere Heimatstadt“, sagte Steu. Jeder habe einen guten Lauf gehabt, aber die Deutschen seien einfach unschlagbar gewesen, meinte Kindl. „Das muss man so anerkennen. Wir wussten, wir sind Mitfavoriten auf eine Medaille, aber man muss sie erst machen.“

„Definitiv“ sei eine Medaille mit der Staffel das große Ziel gewesen, sagte auch Egle. Man habe sich mit der Medaille belohnt. Schulte wusste um die Verantwortung, denn das ganze Team hänge davon ab, wie man performe. „Man muss die eigene Leistung runterbringen, um sich im Ziel gemeinsam freuen zu können. Ich bin zufrieden mit meinem Lauf und den anderen dankbar, dass wir es runtergebracht haben und ich auch mit einer Medaille heimfahren darf.“ Kipp war einfach froh, dass alles vorbei ist. „Es fällt so viel Stress ab und ist so viel Erleichterung da. Diese Medaille ist noch einmal mehr wert. Jetzt können wir feiern.“

Österreich überzeugt im Eiskanal

Hat man in der laufenden Weltcupsaison in allen Disziplinen schon gewonnen, so war Gold bei den Winterspielen unerreichbar. In der Medaillenwertung im Rodeln bilanzierte Österreich mit dreimal Silber und einer Bronzenen hinter Deutschland (3/1/1) und Italien (2/0/2) auf Platz drei. Eine Silberne gab es noch für Lettland, eine Bronzene für die USA. „Der Druck war groß. Medaillen erwarten ist das eine, eine machen ein zweites Paar Schuhe“, sagte Österreichs Cheftrainer Christian Eigentler.

Er bedauerte, dass man im Frauenbereich nicht ganz mithalten habe können. Möglicherweise habe dies mit der neuen Bahn und den vergleichsweise weniger Trainingsfahrten zu tun – oder auch mit dem Eisaufbau, der anders war als beim Training im Herbst. „Da muss man das Material-Set-up auch anpassen, da haben wir uns nicht ganz leicht getan. Wir haben gekämpft wie die Löwen und vier Medaillen gewonnen und nicht eine verloren“, meinte Eigentler zusammenfassend. Prock zu den Frauen: „Da haben wir keine Chance gehabt, das müssen wir analysieren.“

Viele Ressourcen für Entwicklung

Man habe einiges von Hackl in den vergangenen vier Jahren lernen dürfen, hauptverantwortlich sei für Material-Themen Peter Penz, zusammen mit dem Technologiezentrum und Andreas Linger werde sehr gute Arbeit geleistet, erklärte Eigentler. „Ein paar schwarze Punkte bei uns sind jetzt weiß geworden. Bei einem so feintechnischen Sport, wo es bei der Materialabstimmung auf Nuancen ankommt, hat man nie ausgelernt.“ Die ständige Weiterentwicklung kostet viele Ressourcen.

„Mit Hackl haben wir sicher Know-how dazugekauft, da haben wir einen Schritt gemacht, jetzt gilt es, ein neues Trainerteam zusammenzustellen“, sagte Prock. Um das Niveau zu halten, gelte es jetzt, die Zeit nach Olympia zu nützen und die Gelder aufzustellen, damit die nächsten vier Jahre gesichert seien. Der um 30 Millionen Euro umgebaute Eiskanal in Innsbruck-Igls, der im November nicht den Anforderungen entsprach und eine Weltcup-Durchführung verhinderte, soll ab kommender Saison wieder befahrbar sein.

(APA) / Bild: Imago