„Haben Geschichte geschrieben“: Die ÖFB-Stimmen zur erfolgreichen WM-Quali

Österreich fährt nach dem Remis gegen Bosnien-Herzegowina zum ersten Mal seit 28 Jahren wieder zu einer Fußball-WM. Die Stimmen zum Spiel im Überblick.

Ralf Rangnick (Teamchef Österreich/via Servus TV): „Es war ein schweres Spiel. Wir haben super begonnen die ersten zehn Minuten, dann fällt das Tor. Ab dem Moment war es extrem schwer, die Bosnier haben es gut gemacht, uns die Räume nicht so gegeben. Deswegen war wichtig, dass wir ruhig geblieben sind, dass wir dran geblieben sind. Immer wieder weiter dieses Brett gebohrt. Dass wir es jetzt geschafft haben, freut mich unbändig und ist der Lohn für die ganze Arbeit, die wir da gemacht haben. Es ist eine extrem verschworene Gemeinschaft. Dass Gregerl (Anm.: Michael Gregoritsch) – wenn ich mir überlege, wie viele wichtige Tore er schon für uns geschossen hat, obwohl er im Verein wenig bis gar nicht spielt, ist eine Bestätigung, dass wir ihm zurecht immer wieder das Vertrauen gegeben haben. Es war einer der Gründe, warum ich vor dreieinhalb Jahren hierhergekommen bin. Dass wir es jetzt geschafft haben, ist eine Bestätigung, dass es die richtige Entscheidung war damals.“

Michael Gregoritsch (Torschütze Österreich): „Es war das mit Abstand schönste und beste (Tor, Anm.). Es gibt kein besseres Gefühl, wir haben es geschafft. Es ist unfassbar, es ist unglaublich. Wir haben es geschafft, und wir haben Geschichte geschrieben, und wir fahren nun zur WM.“

Marko Arnautovic (ÖFB-Rekordtorschütze): „Schwierig gerade zu reden. Ich habe eine Familie, die ist zu Hause, heute im Stadion. Meine zweite Familie sind die, die heute am Platz waren. Seit vier oder fünf Jahren habe ich Stress mit meiner Frau, die sagt, kannst du bitte zu Hause bleiben, du bist schon alt. Das, was wir am Platz haben, ist ein Bonus, das, was wir außerhalb vom Platz haben, das ist außergewöhnlich.“

Konrad Laimer (ÖFB-Verteidiger): „Sehr emotional, sehr besonders. Es ist nie leicht im Fußball, dass man es schafft. Das hat man auch heute wieder gesehen. Es ist allen ein Stein vom Herzen gefallen, wie der Schlusspfiff gekommen ist.“

Christoph Baumgartner (ÖFB-Offensivspieler): „Unglaublich. Es ist mehr als eine Mannschaft, das ist wirklich eine Familie, das kann man nicht in Worten beschreiben. Ich bin unglaublich stolz und glücklich, Teil dieser Mannschaft zu sein.“

David Alaba (ÖFB-Kapitän): „Es ist sehr emotional, ich glaube, dass jeder Einzelne davon geträumt hat, zu dieser WM zu fahren. Das war das große Ziel. Ein paar von uns haben es über Jahre versucht, sind aber immer gescheitert. Dass der Traum nun wahr wird, ist was wirklich Besonderes. Ich glaube, dass viele von uns eine Zeit hatten, wo sie gezweifelt haben, der Ball wollte nicht rein, wir haben nicht so gut ins Spiel gefunden. Trotzdem wollten wir es auf der anderen Seite unbedingt. Das hat man in den letzten Tagen auch gespürt. Das Play-off war überhaupt nicht in unseren Köpfen, wir wollten das Spiel so gestalten, dass wir es so schaffen. Es wird gescheit gefeiert, zu 100 Prozent, das haben wir uns auch verdient.“

Josef Pröll (ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzender): „Es ist für ganz Österreich ein historischer Moment – nach 28 Jahren. Es fällt so viel Ballast ab, es ist so viel Freude spürbar. Das wird auch für Österreich, für das Land, wichtig sein. Es ist so eine schwierige Situation, wirtschaftlich auch, aber man sieht, dass man etwas erreichen kann. Ich glaube schon, dass sich der Gregerl (Michael Gregoritsch) heute verewigt hat. Er ist auch ein ganz besonderer Typ. Der Traum ist Wirklichkeit geworden, danke an Ralf Rangnick und an das gesamte Team.“

Sergej Barbarez (Teamchef Bosnien-Herzegowina): „Uns hat heute ein bisschen das Glück gefehlt. Trotzdem bin ich unheimlich stolz auf meine Jungs. Das war heute für uns eine riesige Erfahrung. Ich glaube, dass wir mit unserem Selbstvertrauen trotzdem die Quali für die WM schaffen können. Es tut weh, die Jungs in der Kabine zu sehen, aber das Leben geht weiter.“

