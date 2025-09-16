„Haben nicht weniger als Ziel“: Kompany visiert Bayerns CL-Titel an

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany hat trotz der Zurückhaltung von Uli Hoeneß den Champions-League-Titel als Ziel ausgerufen.

„Wir wollen die Champions League gewinnen. In meiner Vorstellung kann kein Spieler oder Trainer beim FC Bayern weniger als Ziel haben“, sagte der Belgier vor dem Auftakt-Kracher der Bayern am Mittwoch (21.00 Uhr) gegen Klub-Weltmeister FC Chelsea.

Ehrenpräsident Hoeneß hatte zuletzt mit Blick auf die finanzielle Übermacht der englischen Premier League betont, der Rekordmeister wird „so wie Hoffenheim in die Champions-League-Saison gehen. Keiner rechnet mit uns.“ Auch Torjäger Harry Kane hielt vor dem Auftakt aber dagegen: „Ein Klub wie Bayern hat immer die Erwartung, die Champions League zu gewinnen. Ich würde nicht sagen, dass wir Außenseiter sind, aber es wird ein hartes Stück Arbeit.“

Kane erwartet „hartes Spiel“

Das Selbstvertrauen der Bayern, die gegen Chelsea auf Raphael Guerreiro verzichten müssen, ist nach dem guten Saisonstart mit fünf Siegen aus fünf Pflichtspielen jedenfalls riesig. „Wir haben uns dieses Momentum erarbeitet, das war nicht selbstverständlich“, sagte Kompany: „Wir haben gemacht, was wir machen mussten. Jetzt freuen wir uns auf eine Champions-League-Nacht in der Allianz Arena, das ist immer etwas Besonderes.“

Die Bayern streben nach ihrem 22. Auftakt-Erfolg in der Königsklasse in Serie, ihre bislang letzte Niederlage zum Start hatten die Münchner 2002 gegen Deportivo La Coruña (2:3) kassiert. Jedoch müsse die Mannschaft für einen Erfolg gegen Chelsea auf ihrem „höchsten Niveau“ spielen, warnte Kane: „Sie haben die Klub-WM gewonnen. Sie haben in diesem Wettbewerb und auch in der Premier League einige großartige Leistungen gezeigt. Wir erwarten also ein hartes Spiel.“

