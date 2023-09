Hält die Golf-Festung Europa? US-Team will Leidenszeit beenden

30 lange Jahre haben die USA beim Ryder Cup auf europäischem Boden nicht mehr gewonnen. Superstar Tiger Woods soll dem Team helfen – selbst wenn er gar nicht dabei ist.

Tiger Woods wird zu Hause vor dem Fernseher mitzittern, „sein“ Team nach vorne brüllen, er wird ohne Ende Motivations-SMS nach Rom schicken, alles für das eine große Ziel. Die Schmach der USA beim Ryder Cup, dem größten Golf-Spektakel der Welt, soll endlich ein Ende haben. 30 Jahre nach Wishaw.

„Er ist immer auf unserer Seite“, sagte US-Kapitän Zach Johnson: „Er ist da, um uns zu ermutigen. Er ist der beste Spieler unserer Generation. Zum Glück ist er ein Amerikaner. Wir werden sein Wissen und seine Weisheit und seine Offenheit und seine Leidenschaft so gut wie möglich nutzen.“

Und auch wenn Woods ab Freitag (live bei Sky – streame den Ryder Cup mit dem Sky X Traumpass) nicht selber am Abschlag im spektakulären Marco Simone Golf & Country Club stehen wird, seine Unterstützung können sie gut gebrauchen. Denn: Die USA haben zuletzt vor 30 Jahren beim Ryder Cup auf europäischem Boden gewonnen. „30 years of hurt“ also bei diesem Mythos von Sportevent, USA gegen Europa, mit all seinen Geschichten und Legenden. Die Leidenszeit soll, nein muss ein Ende haben.

Die meisten Mitglieder des US-Teams waren 1993 noch nicht einmal geboren. „Wir haben eine wirklich große Aufgabe vor uns, aber wir haben auch eine phänomenale Gruppe von Jungs“, sagte Jordan Spieth, der ausgerechnet 1993 zur Welt kam.

Doch natürlich werden die Europäer vor rund 45.000 Fans täglich alles daran setzen, dass ihre Serie zu Hause hält. Und ganz besonders Superstar Rory McIlroy. Der Nordire hatte vor zwei Jahren bei der höchsten Niederlage in der Geschichte des Ryder Cup in Whistling Straits (9:19) ein Debakel erlebt, am letzten Tag aber noch einen Punkt geholt – und war nachher vor den Kameras in Tränen ausgebrochen.

Straka: „Wir sind unheimlich talentiert“

Die Ereignisse damals haben „mich neu ausgerichtet und mir eine andere Einstellung gegeben“, sagte McIlroy, der aus der Niederlage Kraft schöpfte und seitdem sechs Turniere gewann: „Der ganze Lauf von Ende 2021, das ganze Jahr 2022 und auch dieses Jahr – alles begann mit diesem letzten Tag in Whistling Straits.“

Der Ryder Cup ist eben nicht irgendein Wettbewerb. „Es ist die größte Plattform, die wir im Golf haben, die größte Bühne“, sagte McIlroy: „Es geht darum, sich selbst gerecht zu werden, aber auch für andere zu spielen.“ Und: „Wir bekommen keinen Pfennig Geld.“ Trotzdem geht es um alles.

